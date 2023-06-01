Альтернатива Путіну: все більше росіян довіряють Пригожину

Довіра росіян до власника групи "Вагнер" Євгена Пригожина значно зросла. Якщо місяць тому його назвали лише 1% опитаних, то вже у травні 4% найбільше довіряють саме йому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування незалежного "Левада-центру".
За даними опитування, найчастіше респонденти називають політиками та громадськими діячами, яким довіряють найбільше, президента Володимира Путіна (42%). На другому місці прем'єр-міністр Михайло Мішустін (18%), на третьому - міністр закордонних справ Сергій Лавров (14%).
Також жителі Росії довіряють військовому міністру Сергію Шойгу (10%).
Респонденти назвали колишнього президента Дмитра Медведєва (4%), лідера КПРФ Геннадія Зюганова (4%), спікера Держдуми В'ячеслава Володіна (3%), мера Москви Сергія Собяніна (3%).
У рейтингу також присутні пропагандисти Володимир Соловйов (2%) та Дмитро Пєсков (2%).
Уродженець Ленінграда Пригожин відсидів близько 10 років у 1980-х за кримінальні злочини. До війни з Україною Пригожин був відомий як "кухар Путіна" та засновник військової групи "Вагнер", яка в основному займалася операціями в Африці та Сирії.
У березні 2022 року гурт залучено до війни проти України. 2022 року Пригожин набрав у російських в'язницях десятки тисяч ув'язнених, більшість із яких загинула на Донбасі під час штурму Бахмута.
Останнім часом різко зросла медійна активність Пригожина. Він різко критикує військове відомство РФ, а також самого Путіна, якого він назвав "щасливим дідусем".
За даними британської розвідки, нещодавня уїдлива риторика націоналістичних діячів, таких як власник групи "Вагнер" Євген Пригожин, спонукає опозиціонерів подолати табу та виступити відкрито проти Путіна.
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