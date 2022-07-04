Альтернатива нефти. Австралия ожидает рекордный год по добыче и экспорту угля

Доходы Австралии от горнодобывающей промышленности и экспорта энергоресурсов, по прогнозам, вырастут на 3% до рекордных 286 млрд долларов до июня 2023 года благодаря росту цен на уголь и газ на фоне вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Санкции против России подняли цены на сжиженный природный газ и уголь до рекордно высокого уровня, подкрепив рекордные за последнее десятилетие доходы второго и третьего по величине экспорта Австралии.

Прогнозируется, что объемы экспорта сжиженного природного газа вырастут на 19%. Экспорт энергетического угля вырастет на 15% за счет высоких цен и небольшого увеличения объемов добычи, поскольку австралийский уголь считается основной альтернативой российскому углю более высокого качества. Прогнозируется, что выручка от металлургического угля, используемого в производстве стали, за будущий год вырастет на 3%.