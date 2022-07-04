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Альтернатива нефти. Австралия ожидает рекордный год по добыче и экспорту угля

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Канберра, Понедельник 04 июля 2022 01:42
Альтернатива нефти. Австралия ожидает рекордный год по добыче и экспорту угля Фото: Австралия ожидает рекордный год по добыче угля (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Доходы Австралии от горнодобывающей промышленности и экспорта энергоресурсов, по прогнозам, вырастут на 3% до рекордных 286 млрд долларов до июня 2023 года благодаря росту цен на уголь и газ на фоне вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Санкции против России подняли цены на сжиженный природный газ и уголь до рекордно высокого уровня, подкрепив рекордные за последнее десятилетие доходы второго и третьего по величине экспорта Австралии.

Прогнозируется, что объемы экспорта сжиженного природного газа вырастут на 19%. Экспорт энергетического угля вырастет на 15% за счет высоких цен и небольшого увеличения объемов добычи, поскольку австралийский уголь считается основной альтернативой российскому углю более высокого качества. Прогнозируется, что выручка от металлургического угля, используемого в производстве стали, за будущий год вырастет на 3%.

Ранее сообщалось, что Австралия вводит новые санкции против России. Страна вводит запрет на импорт российского золота, чтобы РФ не могла финансировать войну.

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