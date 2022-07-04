Альтернатива нафті. Австралія очікує рекордний рік з видобутку та експорту вугілля
Доходи Австралії від гірничодобувної промисловості та експорту енергоресурсів, за прогнозами, зростуть на 3% до рекордних 286 млрд доларів до червня 2023 року завдяки зростанню цін на вугілля і газ на тлі вторгнення РФ в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Санкції проти Росії підняли ціни на скраплений природний газ і вугілля до рекордно високого рівня, підкріпивши рекордні за останнє десятиліття доходи другого і третього за величиною експорту Австралії.
Прогнозується, що обсяги експорту скрапленого природного газу зростуть на 19%. Експорт енергетичного вугілля зросте на 15% за рахунок високих цін і невеликого збільшення обсягів видобутку, оскільки австралійське вугілля вважається основною альтернативою російському вугіллю більш високої якості. Прогнозується, що виручка від металургійного вугілля, використовуваного у виробництві сталі, за майбутній рік зросте на 3%.
Раніше повідомлялося, що Австралія вводить нові санкції проти Росії. Країна вводить заборону на імпорт російського золота, щоб РФ не могла фінансувати війну.
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