В Алтайському краї через пожежу на підстанції без електропостачання лишився весь округ

За даними росЗМІ, через масштабну пожежу без електропостачання залишився весь регіон.

"Без електрики залишилося кілька населених пунктів району. На місці працюють екстрені служби, які ліквідують загоряння", - пишуть місцеві.

За даними місцевої влади електропостачання було відключено аварійно. На усунення аварії піде щонайменше 2-3 години.

"Горить підстанція у Смазневому. Аварійно відключилося енергопостачання по всьому Залісовському округу. Зараз гасять пожежу на підстанції, після цього перейдуть на резерв", - повідомив глава регіону.

ФОТО: пожежа в Алтайському краї (rian_ru)

Пожежі в Росії

Останнім часом у Росії значно зросла кількість пожеж у різних будівлях, підприємствах тощо.

Наприклад, вночі 1 червня у місті Ногінськ Московської області сталася сильна пожежа на парковці. Згоріли десятки автомобілів.

А 30 травня сталася пожежа на території заводу з виробництва фармацевтичної продукції в Московській області.

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