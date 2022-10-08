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"Альпін" та "Альфа Таурі" закрили позиції других пілотів на сезон-2023

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Субота 08 жовтня 2022 21:56
"Альпін" та "Альфа Таурі" закрили позиції других пілотів на сезон-2023 Фото: П'єр Гаслі змінить "Альфа Таурі" на "Альпін" (facebook.com/alphataurif1)
Автор: Антон Федорців

Французький гонщик П'єр Гаслі вирішив змінити "Альфа Таурі" на "Альпін" у новому сезоні та подарував шанс закріпитися у Формулі-1 Ніку де Врізу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт чемпіонату.

Обидві стайні одночасно оголосили новини щодо кар'єри 26-річного француза. Він домовився про багаторічний контракт із єдиною командою з батьківщини в Королівських автоперегонах.

На сезон-2023 "Альпін" матиме французький склад пілотів. Разом із Гаслі продовжить виступи в стайні Естебан Окон. Гонщики-ровесники знайомі з дитинства та пройшли шлях від дружби до конкуренції, а потім – і ворожнечі.

Натомість місце Гаслі в "Альфа Таурі" дісталося де Врізу. Нідерландець сенсаційно виступив на Гран-прі Італії цьогоріч, замінивши за кермом "Вільямса" Албона. Де Вріз із першої спроби пройшов до другого сегменту кваліфікації та фінішував 9-м у гонці.

Тепер у паддоку лише дві команди не підтвердили остаточні варіанти двійки пілотів на наступний сезон – "Хаас" і "Вільямс". Претендентом на обидві вакансії нещодавно став Мік Шумахер, який розпочав переговори з "Хаасом", але у випадку зриву співпраці перейде в легендарну стайню.

До слова, раніше Ферстаппен виграв кваліфікацію Гран-прі Японії в Сузуці.

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