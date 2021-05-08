В Альпах сошла лавина, погибли туристы

Префект департамента Паскаль Боло сообщил, что погибшие туристы относятся к двум разным группам. В составе первой было два человека, второй - три. Все туристы родом из Гренобля. Из обеих групп, которые накрыла лавина, выжил лишь один человек. Самому младшему из погибших было 42, самому старшему - 76 лет.

В спасательной операции были задействованы сотрудники высокогорной жандармерии, два вертолета и две собаки.

Кроме того, сейчас ведутся поиски в месте схождения еще одной лавины. Она вероятно накрыла трех человек.

Экстренные службы предупреждали об особо высоком риске лавинной опасности на этих выходных из-за повышения температуры после значительных снегопадов.