В Альпах зійшла лавина, загинули туристи

Префект департаменту Паскаль Боло поінформував, що загиблі туристи належать до двох різних груп. У складі першої було двоє людей, другої - троє. Усі туристи родом з Гренобля. З обох груп, які накрила лавина, вижила лише одна людина. Наймолодшому з загиблих було 42, найстаршому - 76 років.

У рятувальній операції були задіяні співробітники високогірної жандармерії, два гелікоптери та дві собаки.

Крім того, зараз тривають пошуки у місці сходження ще однієї лавини. Вона ймовірно накрила трьох людей.

Екстрені служби попереджали про особливо високий ризик лавинної небезпеки на цих вихідних через підвищення температури після значних снігопадів.