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В Альпах при падінні легкомоторного літака загинули три людини

Новини » Надзвичайні події    25.08.2019 - 18:43
В Альпах при падінні легкомоторного літака загинули три людини
Фото (twitter.com/lenouvelliste/)

Літак впав в швейцарському кантоні Вале на перевалі Сімплон

У швейцарському кантоні Вале впав і загорівся легкомоторний літак, внаслідок чого загинули три людини, включаючи дитину. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Le Nouvelliste.

Повідомляється, що літак злетів з аеродрому в 9:00 за місцевим часом (10:00 за київським), а розбився близько 10:25 (11:25 за київським). Легкомоторний літак прямував до Італії.

У результаті події загинув пілот і два пасажири: дорослий і дитина. Правоохоронці наразі з'ясовують всі обставини події.

Нагадаємо, в горах Альпах недалеко від кордону з Німеччиною розбився невеликий літак, в результаті чого загинули щонайменше три людини. Літак розбився вчора ввечері в горах недалеко від міста Лейташ. Він врізався в скелю на висоті близько 2300 метрів. Влада стверджує, що літак повністю згорів після аварії, і було не відразу зрозуміло, де він був зареєстрований або куди спрямовувався. В результаті авіакатастрофи загинули три людини. Їх особи не встановлені.

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