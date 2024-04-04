Алонсо та ще два гонщики показали спеціальні шоломи на Гран-прі Японії

Трійка пілотів Формули-1 на чолі з Фернандо Алонсо підготували особливі головні убори перед четвертим етапом нинішнього сезону Королеви автоспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter спортсмена .

Іспанський гонщик "Астон Мартіна" традиційно привіз новий шолом до Японії. Ветеран автоперегонів знову надихнувся японськими мотивами.

Алонсо обрав чорний колір базовою барвою шолома. Окремі елементи виконані червоним і білим. 14-й номер іспанця стилізований під ієрогліфи. Окрім того, дизайнери MDM Designs додали географічних елементів острівної держави – гори та хвилі.

Натомість творці нового шолома британського пілота "Макларена" Ландо Норріса, вочевидь, надихалися франшизою "Форсаж". Головний убір гонщика від співвітчизників wearegrip був натхненний автомобілями дріфт-змагань, які в Японії однаково асоціюються і з Токіо, і зі Сузукою.

Тим часом Юкі Цунода за кермом РБ матиме шолом у мультсеріальному стилі. Verdy створили спеціального персонажа з фірмовими листочками для японського пілота. Кидається у вічі й непересічний, схожий на славнозвісний Comic Sans, шрифт для всіх написів на екіпіруванні.

Гран-прі Японії відбудеться 5-7 квітня. Суботня кваліфікація розпочнеться о 9:00 за київським часом. Натомість старт гонки в неділю – о 8:00.

Фото: Шоломи Фернандо Алонсо (1-3), Ландо Норріса (4-6) та Юкі Цуноди (7-10) (twitter.com/mdm_designs; twitter.com/LandoNorris; twitter.com/yukitsunoda07)