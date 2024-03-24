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Алонсо отримав покарання за аварію "Мерседеса": як змінився протокол Гран-прі Австралії

Фото: Фернандо Алонсо втратив дві позиції "в кабінетах" (facebook.com/AstonMartinF1Team)
Автор: Антон Федорців

Пілот "Астон Мартіна" Фернандо Алонсо покараний за інцидент, що призвів до вильоту гонщика "Мерседеса" Джорджа Расселла з траси "Альберт-Парк".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт чемпіонату.

42-річний іспанець спровокував аварію, що зумовила дострокове завершення гонки для конкурента зі Сполученого Королівства. Епізод трапився на останньому колі Гран-прі Австралії.

Расселл наблизився до Алонсо та збирався того атакувати в боротьбі за 6-те місце на фініші. Утім, опинився у відбійнику та не приніс "Мерседесу" жодного очка. На перший погляд, британець банально не розрахував сили, помилився і вилетів із траси. Однак, стюарди вирішили детальніше вивчити інцидент.

Дирекція гонки заслухала обох пілотів і перевірила дані з болідів. З'ясувалося, що Алонсо загальмував значно раніше, ніж на всіх попередніх колах, і отримав звинувачення в небезпечній поведінці на трасі. До фінального часу ветерана додали 20 секунд.

Як наслідок, відбулися зміни у фінальному протоколі гран-прі. На 6-те місце піднявся Стролл ("Астон Мартін"), Цунода з РБ став сьомим, а тим часом Алонсо "просів" на 8-му сходинку. Замкнули топ-10 пілоти "Хааса" Хюлькенберг і Магнуссен.

 

До слова, іспанець Сайнс здобув першу перемогу в сезоні-2024 для "Феррарі".

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