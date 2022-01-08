В Алматы в ходе протестов погиб 22-летний израильский гражданин
В Алматы в ходе протестов погиб 22-летний израильский гражданин. Министерство иностранных дел Израиля оказывает содействие в транспортировке его тела в Израиль для похорон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.
"Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что 22-летний израильтянин по имени Леван Когеашвили был убит в Алматы, Казахстан, в пятницу во время акции протеста", - пишет издание.
СМИ также сообщает, что МИД Израиля находится в контакте с родителями погибшего и оказывает содействие в транспортировке его тела в Израиль для похорон.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил траур на 10 января по жертвам столкновений в ходе протестов и массовых беспорядков. На сегодня известно о 40 погибших.
Отметим, протесты в Казахстане продолжаются с начала января 2022 года, люди массово вышли на улицы, выражая недовольство резким подорожанием автомобильного газа. Кроме того, участники протестов выдвили политические требования, в дальнейшем начались столкновения с силовиками, захват административных зданий и мародерство.