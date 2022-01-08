ru ua
Сб, 08 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Алматы в ходе протестов погиб 22-летний израильский гражданин

Новина українською →
Казахстан, Суббота 08 января 2022 12:15
В Алматы в ходе протестов погиб 22-летний израильский гражданин Фото: протесты в Казахстане (t.me nexta_live)
Автор: Ольга Белей

В Алматы в ходе протестов погиб 22-летний израильский гражданин. Министерство иностранных дел Израиля оказывает содействие в транспортировке его тела в Израиль для похорон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

"Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что 22-летний израильтянин по имени Леван Когеашвили был убит в Алматы, Казахстан, в пятницу во время акции протеста", - пишет издание.

СМИ также сообщает, что МИД Израиля находится в контакте с родителями погибшего и оказывает содействие в транспортировке его тела в Израиль для похорон.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил траур на 10 января по жертвам столкновений в ходе протестов и массовых беспорядков. На сегодня известно о 40 погибших.

Отметим, протесты в Казахстане продолжаются с начала января 2022 года, люди массово вышли на улицы, выражая недовольство резким подорожанием автомобильного газа. Кроме того, участники протестов выдвили политические требования, в дальнейшем начались столкновения с силовиками, захват административных зданий и мародерство.

Читайте РБК-Украина в Google News
Казахстан
NEWS
Экс-председатель КНБ Масимов задержан в Казахстане по подозрению в госизмене
Экс-председатель КНБ Масимов задержан в Казахстане по подозрению в госизмене
DAILY
Протесты, увольнение Назарбаева и российский десант. Вопросы и ответы о кризисе в Казахстане
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Протесты, увольнение Назарбаева и российский десант. Вопросы и ответы о кризисе в Казахстане