В Alliance bank розповіли, як використовують штучний інтелект в роботі

"Останні роки відзначаються активним розвитком штучного інтелекту (ШІ) у абсолютно різних галузях, включаючи банківську та фінтех. Використання ШІ дозволяє покращити клієнтське обслуговування, здійснювати аналіз великих обсягів даних, виявляти тренди, прогнозувати ризики, покращувати процеси прийняття рішень, автоматизувати процеси і виконувати ще безліч корисних функцій. Чого тільки вартий ажіотаж навколо появи чату GPT, який тепер можна застосовувати в усіх сферах, пришвидшуючи та оптимізуючи свою роботу", - розповіли в банку.

В Alliance bank зазначають: головне - комфорт клієнтів, економія їх часу та забезпечення максимально ефективної взаємодії, тому ми успішно використовуємо ШІ, удосконалюючи свою стратегію розвитку.

"Зараз, завдяки ШІ, ми можемо приймати рішення про кредитування фізичних осіб та бізнесів за секунди, навіть якщо вони раніше не були нашими клієнтами. Штучний інтелект також допомагає нам оптимізувати витрати на операційну діяльність у сфері кредитування фізичних осіб та малих бізнесів - завдяки розпізнаванню тексту на документах та фотографіях і формуванню кредитних досьє у електронному вигляді, ми значно ефективніше обслуговуємо клієнтів", - йдеться в повідомленні.

На практиці: якщо ви хочете придбати товар у кредит у "Фокстроті", де банк впровадив оцінку кредитоспроможності на основі штучного інтелекту.При аналізі береться до уваги понад 200 характеристик, що гарантує персоналізований підхід до кожного.

"Від моменту звернення клієнтів, до отримання ними товару у мережі "Фокстрот" проходить до 10 хвилин, з яких рішення по кредити займає лише одну. Для клієнтів мережі, Alliance bank пропонує товарний кредит з пільговим періодом до 6 місяців та відсотковою ставкою 0,0001% в пільговий період та 32% по завершенню. Сума кредитування може становити до 100 тисяч гривень, а термін кредитування - від 2 до 15 місяців", - додають в банку.

Загалом, використання штучного інтелекту в банківській справі загалом і прийнятті рішень про кредитування зокрема є тенденцією сучасного фінансового ринку, резюмують в банку.