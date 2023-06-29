В Alliance bank рассказали, как используют искусственный интеллект в работе

"Последние годы отличаются активным развитием искусственного интеллекта (ШИ) в совершенно разных отраслях, включая банковскую и финтех. Использование ШИ позволяет улучшить клиентское обслуживание, осуществлять анализ больших объемов данных, выявлять тренды, прогнозировать риски, улучшать процессы принятия решений, автоматизировать процессы и выполнять еще множество полезных функций. Чего стоит ажиотаж вокруг появления чата GPT, который теперь можно применять во всех сферах, ускоряя и оптимизируя свою работу", - рассказали в банке.

Alliance bank отмечают: главное - комфорт клиентов, экономия их времени и обеспечение максимально эффективного взаимодействия, поэтому мы успешно используем ИИ, совершенствуя свою стратегию развития.

"Сейчас благодаря ИИ мы можем принимать решения о кредитовании физических лиц и бизнесов за секунды, даже если они раньше не были нашими клиентами. Искусственный интеллект также помогает нам оптимизировать затраты на операционную деятельность в сфере кредитования физических лиц и малых бизнесов - благодаря распознаванию текста на документах и фотографиях и формировании кредитных досье в электронном виде мы значительно эффективнее обслуживаем клиентов", - говорится в сообщении.

На практике: если вы хотите приобрести товар в кредит в "Фокстроте", где банк внедрил оценку кредитоспособности на основе искусственного интеллекта. При анализе принимается во внимание более 200 характеристик, что гарантирует персонализированный подход к каждому.

"От момента обращения клиентов до получения ими товара в сети "Фокстрот" проходит до 10 минут, из которых решение по кредитам занимает только одну. Для клиентов сети Alliance bank предлагает товарный кредит со льготным периодом до 6 месяцев и процентной ставкой 0,0001 % в льготный период и 32% по завершению. Сумма кредитования может составлять до 100 тысяч гривен, а срок кредитования – от 2 до 15 месяцев", – добавляют в банке.

В общем, использование искусственного интеллекта в банковском деле в целом и принятии решений о кредитовании в частности является тенденцией современного финансового рынка, резюмируется в банке.