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Аллей-уп зв'язки Морант-Кларк добив "Нікс": момент дня в НБА

Фото: Черговий слемданк Брендона Кларка (scorezagsscore.com)
Автор: Антон Федорців

Хіт-парад найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації очолив важкий форвард "Мемфіс Гріззліс" Брендон Кларк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Найпам'ятнішим у протистоянні з "Нью-Йорк Нікс" став епізод у третій чверті. Тоді 26-річного канадця до зони атаки вивів плеймейкер Морант, а форвард "Гріззліс" ефектно замкнув "парашут" партнера.

Поєдинок для Кларка, однак, вийшов не надто результативним. Він провів на паркеті майже 17 хвилин, але набрав усього 9 очок і зробив 4 підбирання. Максимум 15-ки "Мемфіса" в сезоні 2022/23 – тричі по 16 пунктів.

Тим не менше, "Гріззліс" оформили виїзну перемогу в "Медісон Сквер Гардені" (127:123) та йдуть серед лідерів Західної конференції НБА. Натомість "Нікс", на лаві запасних яких увесь матч провів українець Михайлюк, плентаються за межами зони плей-офф.

Хто такий Брендон Кларк

Уродженець Ванкувера, на студентському рівні виступав за Університет Сан-Хосе та "Гонзага Бульдогс".

Був обраний під 21-м номером першого раунду драфту НБА-2019 "Оклахомою". За "Тандер" не провів жодного матчу, оскільки "Мемфіс" запропонував драфтовий обмін.

Нинішній сезон – четвертий для Кларка в складі "Гріззліс". Проте, стабільним виконавцем стартової п'ятірки канадець був лише в кампанії 2020/21. Персональний рекорд у матчі НБА – 27 очок.

До слова, напередодні зірковий Джеймс потрапив на вершину підбірки найкращих моментів дня НБА.

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