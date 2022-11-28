Аллей-уп связки Морант-Кларк добил "Никс": момент дня в НБА

Самым памятным в противостоянии с "Нью-Йорк Никс" стал эпизод в третьей четверти. Тогда 26-летнего канадца в зону атаки вывел плеймейкер Морант, а форвард "Гриззлис" эффектно замкнул "парашют" партнера.

Поединок для Кларка, однако, получился не слишком результативным. Он провел на паркете почти 17 минут, но набрал всего 9 очков и сделал 4 подбора. Максимум 15-ки "Мемфиса" в сезоне 2022/23 – трижды по 16 пунктов.

Тем не менее, "Гриззлис" оформили выездную победу в "Мэдисон Сквер Гардене" (127:123) и идут среди лидеров Западной конференции НБА. "Никс", на скамейке запасных которых весь матч провел украинец Михайлюк, плетутся за пределами зоны плей-офф.

Кто такой Брэндон Кларк

Уроженец Ванкувера, на студенческом уровне выступал за Университет Сан-Хосе и "Гонзага Бульдогс".

Был выбран под 21-м номером первого раунда драфта НБА-2019 "Оклахомой". За "Тандер" не провел ни одного матча, поскольку "Мемфис" предложил драфтовый обмен.

Нынешний сезон – четвертый для Кларка в составе "Гриззлис". Однако стабильным исполнителем стартовой пятерки канадец был только в кампании 2020/21. Персональный рекорд в матче НБА – 27 очков.