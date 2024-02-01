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Аллей-уп "Сан-Антонио" с данком спиной к корзине на финише: момент дня в НБА

Сан-Антонио, Четверг 01 февраля 2024 10:29
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Аллей-уп "Сан-Антонио" с данком спиной к корзине на финише: момент дня в НБА Фото: Джереми Сохан оформил дабл-дабл против "Орландо" (facebook.com/Spurs)
Автор: Антон Федорцив

Тяжелый форвард "Сан-Антонио Сперз" Джереми Сохан оказался наверху подборки лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Американец с польскими корнями организовал зрелищный момент вместе с Васселлом. Тот в дебюте встречи с "Орландо" классно набросил партнеру на ход, а он из-за спины уложил сверху.

Эффектных усилий этого дуэта и других не хватило для всеобщего успеха "Сперз". "Сан-Антонио" потерпел очередное поражение (98:108) и остался на дне Западной конференции НБА. "Мэджик" идут на 7-й строчке на Востоке.

Самым результативным в поединке стал форвард "Сан-Антонио" Девин Васселл. Он набрал 26 очков, сделал 4 подбора и отдал 4 передачи. Сохан добавил в копилку "Сперз" еще 18 пунктов.

Кто такой Джереми Сохан

Уроженец Гаймона (штат Оклахома), на студенческом уровне выступал за Университет Бэйлора. На драфте НБА-2022 выбран "Сан-Антонио" под 9-м номером.

В 2020-2021 гг. выступал за OrangeAcademy в 3-м дивизионе Германии. Пропустил Летнюю лигу ассоциации после драфта из-за коронавируса. В декабре прошлого года установил персональный рекорд результативности в НБА – 33 очка против "Атланты".

На юношеском уровне защищал цвета родин предков – Англии и Польши. В дальнейшем сосредоточился на выступлениях за "орлов" и сыграл за поляков в квалификации на Евробаскет-2022.

К слову, ранее лидер "Голден Стэйта" Карри возглавил рейтинг проданных маек баскетболистов ассоциации.

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