Без алкоголю, але з SPF. Медики розповіли, як уникнути біди біля водойм

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Основні правила знаходження біля водойм

Алкоголь до річки: брати чи не брати

Допомога при утопленні

Основні правила знаходження біля водойм

Всі ми любимо інколи відпочити, хтось віддає перевагу домашній атмосфері, а хтось, щойно потепліло, збирається до річки. Якщо ж ви людина другої категорії, то радимо вам запам’ятати кілька основних правил, які допоможуть вам і вашим рідним уникнути біди біля водойм.

Під час вибору пляжу варто обрати обладнане для цього місце, яке відповідає вимогам безпеки.

Не дозволяйте дітям купатися без нагляду. Дорослий має знаходитися на відстані витягнутої руки, щоб бути готовим негайно надати допомогу.

В Міністерстві охорони здоров'я зауважили, що дитина може тонути та при цьому не кликати на допомогу. Будьте готові в такій ситуації негайно допомогти.

Найкращий час для відпочинку - вдень при спокійній безвітряній погоді. Рекомендована температура води не нижче +18 °C, повітря - не нижче +24 °C.

Рекомендоване безперервне перебування у воді - не більше 15 хвилин.

Заходьте у воду поступово. Організм повинен звикнути до температури - так вам вдасться уникнути спазмів, що особливо небезпечно на воді.

Не пірнайте в місцях, де невідомі глибина та стан дна.

Не запливайте за межу купання в акваторії, огороджену буями.

Не намагайтеся підпливти до моторних суден, вітрильників, веслових човнів та інших плавзасобів.

Алкоголь до річки: брати чи не брати

"Коли надворі немилосердно пече, люди часто обирають відпочинок на березі річки чи іншої водойми. Окрім сонцезахисного крему та килимка завжди виникає питання, що покласти в кошик для пікніка. Розповідаємо, чому з собою не варто брати алкогольні напої", - зауважили в МОЗ.

За даними міністерства, вживання алкоголю погіршує розумові та фізичні здібності, а також впливає на здатність ухвалювати рішення. Це може мати критичні наслідки для вас та ваших рідних.

Головний ризик від вживання алкоголю на сонці - зневоднення. Коли в спекотну погоду ви п’єте алкоголь, температура вашого тіла зростає швидше, ніж зазвичай і організм починає охолоджуватися, рясно віддаючи воду через піт.

Окрім того, міцні напої є діуретиками - вони через сечу виводять більшу кількість рідини, аніж організм отримує. Якщо ваша сеча темного кольору - це ознака зневоднення.

Зневоднення тягне за собою ще одну проблему - тепловий удар. Організм, який втрачає воду понад норму, не може ефективно охолоджуватися. Якщо ви при цьому ще й перебуваєте на сонці, то вам загрожує тепловий удар.

"За даними ДСНС від 25 до 50% випадків смертельних випадків на воді серед дорослих та дітей пов’язані з вживанням алкоголю", - наголосили в МОЗ.

Алкоголь знижує координацію та рефлекси, а також впливає на здатність адекватно оцінювати власні сили та відстань. Саме через ці причини стається більшість утоплень.

"В жодному разі в стані алкогольного сп’яніння не йдіть купатися, особливо наодинці, ввечері чи вночі. Тоді навіть якщо ви почнете тонути, ніхто не зможе вчасно допомогти", - підкреслили в міністерстві.

Допомога при утопленні

Національна служба здоров'я України підкреслила, що вчасна медична допомога при утопленні допомагає зберегти життя людини.

"Перед тим як допомогти людині, яка тоне - переконайтеся у відсутності небезпеки для вас", - підкреслили в НСЗУ.

Якщо постраждалий у воді:

користуйтеся рятувальним жилетом, кругом чи надувним матрацом,

наближатися до постраждалого потрібно зі спини. При цьому варто заспокоїти його та пояснити, що ви в змозі надати допомогу,

- якщо людина без свідомості - переверніть її на спину та транспортуйте на берег.

На березі у постраждалого без свідомості потрібно перевірити наявність дихання.

якщо дихання немає - почніть серцево-легеневу реанімацію та штучне дихання,

викличте бригаду екстреної медичної допомоги - 103.

Для того, щоб зробити непрямий масаж серця:

покладіть потерпілого на рівну, тверду поверхню;

покладіть свої долоні (одна на одну) на груди потерпілому;

випряміть руки в ліктях і всією своєю вагою натисніть;

зробіть не менше 30 натискань, тривалість кожного близько 1 секунди.

Якщо постраждалий дихає, до прибуття бригади екстреної медичної допомоги, потрібно зафіксувати шийний відділ хребта та за потреби забезпечити прохідність дихальних шляхів, зігріти: закутати у ковдру, за можливості напоїти теплим солодким чаєм.

Обов’язково дочекайтесь медиків, адже ускладнення від утоплення можуть проявитися не одразу.