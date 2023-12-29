Як з'ясували слідчі, попри вторгнення РФ в Україну, компанії Черняка продовжили вести бізнес із країною-агресором.

Зокрема протягом 2022 року підпорядковані йому підприємства лише у вигляді сплати податків і зборів перерахували до бюджету РФ близько 6 млрд у гривневому еквіваленті.

Також задокументовано, що підприємства Черняка, які розташовані на території чотирьох країн Центральної Азії та Південного Кавказу, закуповували в Росії промислові обсяги спирту та іншу супутню продукцію.

У приміщеннях холдингу в Україні було виявлено документи та інші речові докази незаконної діяльності на користь Росії.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили про підозру Черняку та ще 6 топменеджерам його компаній за ч. 2 ст. 28, ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб)", - сказано в повідомленні.

Наразі вирішується питання про накладення арешту на їх приватне і корпоративне майно для передачі в управління АРМА.

Фото: Алкогольному магнату Черняку оголосили підозру у фінансуванні агресії РФ (t.me/SBUkr)

Євген Черняк

Євген Черняк є одним з найбагатших бізнесменів України, також він популярний блогер. Його алкогольний холдинг Global Spirits - найбільший у Східній Європі. Холдингу належать горілчаний завод "Хортиця", Одеський коньячний завод. Global Spirits володіє брендами "Хортиця", "Мороша", Blagoff та іншими.

Нагадаємо, 3 липня російський Слідчий комітет оголосив про початок кримінального провадження щодо холдингу Global Spirits та його бенефіціара - українського бізнесмена Євгена Черняка. Також Слідком РФ оголосив бізнесмена у розшук.

Сам Черняк заявляв, що 24 лютого 2022 року "Global Spirits" відкликала ліцензію на виробництво брендів у РФ. За його словами - це єдина можлива процедура, за якою дію ліцензії можна припинити раніше встановленого терміну.