Алкоголь за умовою. У Швеції пиво продаватимуть після освітньої лекції

У Швеції послабили майже 70-річні обмеження щодо продажу алкоголю. Тепер мікропивоварні зможуть продавати напої, але лише після лекції про його шкоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За даними видання, Швеція дозволить своїм мікропивоварням, виноградникам і лікеро-горілчаним заводам продавати свої напої відвідувачам на місці, пом’якшуючи суворі правила продажу алкоголю, спрямовані на захист здоров’я населення, які діють з 1955 року.

Однак відвідувачі повинні бути на платній екскурсії та спочатку послухати те, що закон описує як лекцію, що розкриє споживачам факти про негативні наслідки вживання алкоголю.

Обмеження на алкоголь у Швеції

Згідно з нинішніми правилами, магазини скандинавської країни можуть продавати лише напої з вмістом алкоголю до 3,5 відсотка. За міцнішими напоями споживачі повинні звертатися до державної алкогольної мережі Systembolaget, яка управляє 450 торговими точками по всій Швеції.

Магазини працюють обмежено та не рекламують алкоголь та напої зі знижками.

Послаблення обмежень на продаж алкоголю

Закон про "роздрібний продаж алкогольних напоїв будь-якої міцності" набуває чинності в червні та діятиме протягом шести років до обов’язкової оцінки.

Закон передбачає, що відвідувачі мають заплатити лише невеликі "сувенірні" суми та прослухати "лекцію" з освітнім елементом.

Однак ця зміна наразі є суперечливою і розглядається лівими політиками як перший крок до демонтажу монополії держави на продаж алкоголю, яка існувала десятиліттями.