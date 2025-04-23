Алкоголь по условию. В Швеции пиво будут продавать после образовательной лекции

В Швеции ослабили почти 70-летние ограничения по продаже алкоголя. Теперь микропивоварни смогут продавать напитки, но только после лекции о его вреде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По данным издания, Швеция позволит своим микропивоварням, виноградникам и ликеро-водочным заводам продавать свои напитки посетителям на месте, смягчая строгие правила продажи алкоголя, направленные на защиту здоровья населения, которые действуют с 1955 года.

Однако посетители должны быть на платной экскурсии и сначала послушать то, что закон описывает как лекцию, которая раскроет потребителям факты о негативных последствиях употребления алкоголя.

Ограничения на алкоголь в Швеции

Согласно нынешним правилам, магазины скандинавской страны могут продавать только напитки с содержанием алкоголя до 3,5 процента. За более крепкими напитками потребители должны обращаться в государственную алкогольную сеть Systembolaget, которая управляет 450 торговыми точками по всей Швеции.

Магазины работают ограниченно и не рекламируют алкоголь и напитки со скидками.

Ослабление ограничений на продажу алкоголя

Закон о "розничной продаже алкогольных напитков любой крепости" вступает в силу в июне и будет действовать в течение шести лет до обязательной оценки.

Закон предусматривает, что посетители должны заплатить лишь небольшие "сувенирные" суммы и прослушать "лекцию" с образовательным элементом.

Однако это изменение пока является противоречивым и рассматривается левыми политиками как первый шаг к демонтажу монополии государства на продажу алкоголя, которая существовала десятилетиями.