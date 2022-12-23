За алкоголь - расстреливать. Оккупант жалуется на внутренние правила от РФ (перехват)

По обновлению российских внутренних правил, направленных на борьбу с пьянством, теперь за алкогольное опьянение или запах перегара есть приказ расстреливать на месте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват , который обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

Военный РФ жалуется жене, что теперь за пьянство появился внутренний приказ расстреливать на месте, хотя по его словам, раньше стреляли в ноги.

"За алкоголь у нас расстрел, чтобы ты понимала. У нас расстреливают сразу же своих... Вот сегодня троим ногам прострелили", - говорит оккупант.

По его словам, расстреливают в российской армии за все, а за алкогольное опьянение или перегар расстрел на месте. Также он сообщил женщине, что ночью на посту в него стрелял один из российских военных.

"Ну как, вот так. Пришел и выстрелил, хотел проверить автомат, работает или нет. Это еще хорошо, что пуля выше прошла. Так я сразу его и сдал, мало того, что пьяный еще и под чем-то", - жалуется военный РФ.

Оккупант сообщил, что после этой ситуации обновленные правила и ввели, что отныне не по ногам стрелять, а сразу на поражение.

"Здесь не от укропов ляжешь, а от своих же дол***обов", - добавил он.