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Своїх же убивають. Окупант скаржиться матері на розстріл росіян із танка (перехоплення)

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Вівторок 20 грудня 2022 19:31
Своїх же убивають. Окупант скаржиться матері на розстріл росіян із танка (перехоплення) Ілюстративне фото: росіяни розстрілюють своїх товаришів по службі з танка (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Окупант у розмові з матір'ю розповів, як свій танк розстріляв 20 російських військових. Вони всі померли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

Російський військовий розповів, що 20 його товаришів по службі, які тільки приїхали з Ярославля, вбили свої ж солдати.

"Це наш танк вистрілив. Два рази вистрілив - і 20 пацанів немає. Тут командування незрозуміло яке - тварюки. Своїх же вбивають", - розповів солдат.

За його словами, втрати більше від своїх, аніж від українських військ.

У свою чергу, мати окупанта скаржиться, що Україна нібито обстрілює російські міста.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни найчастіше вбивають своїх товаришів по службі через порушення правил поводження зі зброєю.

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