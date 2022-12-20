Своїх же убивають. Окупант скаржиться матері на розстріл росіян із танка (перехоплення)

Окупант у розмові з матір'ю розповів, як свій танк розстріляв 20 російських військових. Вони всі померли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

Російський військовий розповів, що 20 його товаришів по службі, які тільки приїхали з Ярославля, вбили свої ж солдати.

"Це наш танк вистрілив. Два рази вистрілив - і 20 пацанів немає. Тут командування незрозуміло яке - тварюки. Своїх же вбивають", - розповів солдат.

За його словами, втрати більше від своїх, аніж від українських військ.

У свою чергу, мати окупанта скаржиться, що Україна нібито обстрілює російські міста.