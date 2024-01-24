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Алькарас несподівано зачохлив ракетку в 1/4 фіналу Australian Open

Фото: Карлос Алькарас не впорався з Алексом Звєрєвим (twitter.com/AustralianOpen)
Автор: Антон Федорців

Другий номер рейтингу тенісистів-професіоналів Карлос Алькарас із Іспанії поступився німцю Алексу Звєрєву в чвертьфіналі Відкритого чемпіонату Австралії 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Australian Open, 1/4 фіналу, чоловіки

Звєрєв – Алькарас – 3:1 (6:1, 6:3, 6:7, 6:4)

 

 

Стартовий сет став легкою прогулянкою для представника Німеччини. Він упорався з опором іспанця всього за 29 хвилин, дозволивши тому взяти лише гейм. Натомість сам оформив два брейки, двічі подав навиліт і закінчив партію із процентом першої подачі на рівні 89%.

Зате з початку другого сету суперники йшли нога в ногу. Так тривало до середини партії, де Звєрєв оформив брейк і відразу ж узяв "під нуль" власну подачу. Шокований Алькарас не зміг нічого протиставити німецькому тенісисту в цей момент, тож прикро віддав ще один гейм на своїй подачі.

Прийти до тями іспанець зумів у третій партії. Хоча спершу ситуація складалося ідеально для його опонента. Звєрєв із брейком повів 4:1 до середини сету, але розгубив усю перевагу під завісу партії. Довелося суперникам грати тай-брейк, де Алькарас нарешті підтвердив статус фаворита (7:2).

Утім, ейфорія доволі швидко розвіялася. Після обміну брейками в дебюті четвертого сету іспанський тенісист опинився в полоні рівної гри з німцем. Коли ж у дев'ятому геймі Звєрєв ззовні легко ще раз узяв пункт на подачі Алькараса, то той вже відповісти не зміг. Далі ж андердог відразу закрив сет і матч на власній подачі.

У півфіналі Звєрєв зустрінеться з нейтральним росіянином Даніїлом Медвєдєвим. Поєдинок відбудеться 26 січня. Час старту зустрічі оголосять згодом. Іншу пару 1/2 фіналу Australian Open склали серб Новак Джоковіч і Яннік Зіннер із Італії.

Нагадаємо, українка Ястремська вибила чешку Носкову в 1/4 фіналу мейджора.

До слова, раніше згадали шлях Ястремської в чвертьфінал Australian Open.

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