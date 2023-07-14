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Алькарас і Джоковіч у боротьбі за славу: відомі півфінальні пари Вімблдона-2023

Фото: Карлос Алькарас прагне зберегти лідерство в рейтингу ATP (twitter.com/Wimbledon)
Автор: Антон Федорців

Четвірка найсильніших тенісистів на чолі з першою ракеткою світу Карлосом Алькарасом визначать фіналістів Вімблдонського турніру 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Обидва півфінали чоловічої сітки заплановані на п'ятницю, 14 липня. Молодий іспанець зустрінеться з нейтральним росіянином Даніїлом Медвєдєвим.

Першими на корті з'являться італійський тенісист Яннік Зіннер і серб Новак Джоковіч. Досі їхні турнірні шляхи перетиналися тричі. Балканець виграв усі матчі, а востаннє півфіналісти зустрілися на торішньому Вімблдоні. Зіннер вів 2:0, але дотиснути Джоковіча не зміг.

Натомість Алькарас і Медвєдєв по разу перемагали один одного. На Вімблдонському турнірі-2021 російський тенісист легко переграв тоді просто перспективним піренейцем (3:0). У фіналі ж Індіан-Веллса цьогоріч Алькарас розібрав суперника на запчастини (6:3, 6:2).

Усі півфіналісти входять до топ-10 рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів. Алькарас і Джоковіч будуть у лідерах класифікації у разі перемоги на турнірі чи невдачі опонента. Торік сербський тенісист оформив 7-й титул на траві.

Пари 1/2 фіналу Вімблдона-2023:

  • Зіннер – Джоковіч, 14 липня, не раніше 15:30
  • Алькарас – Медвєдєв, 14 липня, не раніше 17:30

До слова, раніше Світоліна програла Вондроушовій перший півфінал Вімблдона-2023.

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