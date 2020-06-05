Алина Паш внесла свежее дыхание в украинский хит мировых дискотек: вы будете удивлены!

Алина Паш и t-Zhuk дали новое дыхание треку "Amaga" (фото: instagram.com/alinapash)

Всемирно известный хит "Amaga" получил новую жизнь благодаря Алине Паш

Композиция диджея из Черновцов t-Zhuk "Амаgа" годами звучит в клубах всего мира, на радиостанциях, и в 2000-х держалась долго на верхушках международных чартов. Сегодня этот украинский шлягер всех дискотек получил новую жизнь благодаря непревзойденной Алине Паш.

Теперь "Amaga 2020" это не просто модернизированный суперхит, а подлинно новая история, приправленная бодрым речитативом и неповторимым закарпатским флоу.

"Кто бы мог подумать, что мой первый рингтон однажды трансформируется в новую историю, написанную совместно с ее автором?" - говорит сегодня Паш.

Сам автор хита Тарас Жук признается, что создавая "Amaga" в далеком 2003 году как исключительно экспериментальный трек, он даже не мог представить, что композиция переживет столько лет и не потеряет своей актуальности.

"Прошлым летом во мне родилась идея перевоплотить его в кардинально новую версию и я ни секунды не сомневался в том, кто из артистов органично бы вписался в эту историю. Пазл сложился благодаря вовлечению музыкального агентства Много Воды и наверняка каких-то высших сил. Алина с легкостью вдохнула второе дыхание в трек, а я со своей стороны модернизировал оригинальную версию для большей аутентичности", - рассказывает t-Zhuk.

t-Zhuk и Алина Паш перезаписали "Amaga"

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Автор: Мария Бойко