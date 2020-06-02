Это знакомо многим: молодые киевские рокеры спели про влюбленность и страдания

Участники киевской группы квіткіс (коллаж: РБК-Украина)

Группа квіткіс выпустила первый альбом, в котором рассказывается про все этапы любовных отношений – от любви и дружбы до ревности и отвращения

Часто любовь сначала вдохновляет и окрыляет, а потом со всей силы бросает о землю с набранной высоты, от чего становится невыносимо больно. Примерно об этом поют участники молодой киевской группы квіткіс в своем первом альбоме.

Несмотря на то, что дебютная пластинка музыкантов длится всего чуть больше двенадцати минут, в ней охвачены все этапы отношений между парнем и девушкой – от букетно-конфетного периода до ревности, скандалов и расставания.

"7 композиций – как 7 дней недели влюбленного паренька. Такая вот концепция", – шутливо комментируют пластинку участники трио.

В целом в песнях квіткіс рассказывается о любви, романтике, переживаниях, страданиях и "других эмоциях, которые присущи многим из нас".

Поп-панк группа квіткіс выпустила первый альбом о любви и боли

Интересно, что некоторым критикам звучание альбома квіткіс напомнило сразу несколько культовых рок-команд: My Chemical Romance, Box Car Racer, Ramones и Simple Plan.

"Есть полное ощущение, что твои любимые зарубежные группы наконец выучили украинский", – отметил один из музыкальных экспертов.

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Автор: Светлана Мащенко