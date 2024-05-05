Аліменти в Україні. Скільки повинні платити в 2024 році

Цього року в Україні збільшили мінімальний розмір аліментів, який має бути виплачений на дитину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.
Гарантований розмір аліментів на одну дитину в Україні становить не менше, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
Наразі мінімальний гарантований розмір аліментів становить:
З огляду на фактор кількості дітей, схема розрахунку становить:
За даними порталу, гарантований розмір аліментів на одну дитину - це мінімальний розмір, який сплачує батько чи матір у випадку, коли їхні доходи низькі. А рекомендований розмір - це той, який встановлює суд у разі достатності заробітку платника аліментів.
Щодо максимальної суми аліментів, то вона не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів:
Нагадаємо, РБК-Україна пояснювало, як отримати фінансову допомогу на дитину, якщо батько не платить аліменти.
Крім того, ми писали, чи мають право батьки у похилому віці стягувати аліменти з дітей.
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