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Аліменти в Україні. Скільки повинні платити в 2024 році

Фото: які аліменти виплачуються на дітей у 2024 році (freepik.com)
Автор: Каріна Левицька

Цього року в Україні збільшили мінімальний розмір аліментів, який має бути виплачений на дитину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Гарантований розмір аліментів на одну дитину в Україні становить не менше, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Наразі мінімальний гарантований розмір аліментів становить:

  • для дітей до 6 років - 1 281,5 гривні (прожитковий мінімум 2 563 гривень);
  • для дітей від 6 до 18 років - 1 598 гривень (прожитковий мінімум 3 196 гривень).

Як визначають розмір аліментів

З огляду на фактор кількості дітей, схема розрахунку становить:

  • на одну дитину - 1/4 від доходу;
  • на двох - 1/3 від доходу;
  • на трьох і більше - 1/2 від доходу.

Рекомендовані та гарантовані аліменти. В чому різниця

За даними порталу, гарантований розмір аліментів на одну дитину - це мінімальний розмір, який сплачує батько чи матір у випадку, коли їхні доходи низькі. А рекомендований розмір - це той, який встановлює суд у разі достатності заробітку платника аліментів.

Щодо максимальної суми аліментів, то вона не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів:

  • до 6 років - 25 630 гривень;
  • від 6 до 18 років - 31 960 гривень.

Нагадаємо, РБК-Україна пояснювало, як отримати фінансову допомогу на дитину, якщо батько не платить аліменти.

Крім того, ми писали, чи мають право батьки у похилому віці стягувати аліменти з дітей.

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