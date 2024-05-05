Аліменти в Україні. Скільки повинні платити в 2024 році

Гарантований розмір аліментів на одну дитину в Україні становить не менше, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Наразі мінімальний гарантований розмір аліментів становить:

для дітей до 6 років - 1 281,5 гривні (прожитковий мінімум 2 563 гривень);

для дітей від 6 до 18 років - 1 598 гривень (прожитковий мінімум 3 196 гривень).

Як визначають розмір аліментів

З огляду на фактор кількості дітей, схема розрахунку становить:

на одну дитину - 1/4 від доходу;

на двох - 1/3 від доходу;

на трьох і більше - 1/2 від доходу.

Рекомендовані та гарантовані аліменти. В чому різниця

За даними порталу, гарантований розмір аліментів на одну дитину - це мінімальний розмір, який сплачує батько чи матір у випадку, коли їхні доходи низькі. А рекомендований розмір - це той, який встановлює суд у разі достатності заробітку платника аліментів.

Щодо максимальної суми аліментів, то вона не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів: