Алименты в Украине. Сколько должны платить в 2024 году

В этом году в Украине увеличили минимальный размер алиментов, который должен быть выплачен на ребенка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.
Гарантированный размер алиментов на одного ребенка в Украине составляет не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.
В настоящее время минимальный гарантированный размер алиментов составляет:
Учитывая фактор количества детей, схема расчета составляет:
По данным портала, гарантированный размер алиментов на одного ребенка - это минимальный размер, который платит отец или мать в случае, когда их доходы низки. А рекомендуемый размер - это тот, который устанавливает суд в случае достаточности заработка плательщика алиментов.
Что касается максимальной суммы алиментов, то она не может превышать 10 прожиточных минимумов:
Напомним, РБК-Украина объясняла, как получить финансовую помощь на ребенка, если отец не платит алименты.
Кроме того, мы писали, имеют ли право родители в преклонном возрасте взимать алименты с детей.
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