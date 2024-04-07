Аліменти в Україні у 2024 році: скільки платять і як розраховуються

Аліменти в Україні

Після розлучення, якщо дитина залишається проживати з мамою, батько має виплачувати аліменти на утримання дочки чи сина.

Закон передбачає два варіанти виплат - щомісячну фіксовану суму грошей або ж частину від заробітку. Про те, який варіант краще – читайте у матеріалі.

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