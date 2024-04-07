Алименты в Украине в 2024 году: сколько платят и как рассчитываются

Алименты в Украине

После развода, если ребенок остается проживать с мамой, отец должен выплачивать алименты на содержание дочери или сына.

Закон предусматривает два варианта выплат - ежемесячную фиксированную сумму денег или же часть от заработка. О том, какой вариант лучше - читайте в материале.

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