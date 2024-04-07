Аліменти в Україні у 2024 році: скільки платять і як розраховуються
Гарантований розмір аліментів в Україні у 2024 році на одну дитину становить не менше, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Водночас слід зважати на деякі важливі моменти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Уряд online.
Мінімальний розмір
Наразі мінімальний гарантований розмір аліментів становить:
- для дітей до 6 років – 1 281,5 грн (прожитковий мінімум 2 563 грн);
- для дітей від 6 до 18 років – 1 598 грн (прожитковий мінімум 3 196 грн).
Максимальний розмір
Щодо максимальної суми аліментів, то вона не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів:
- до 6 років - 25 630 грн;
- від 6 до 18 років - 31 960 грн.
Як визначають розмір аліментів?
З огляду на фактор кількості дітей, схема розрахунку становить:
- на одну дитину – ¼ від доходу;
- на двох – 1/3 від доходу;
- на трьох і більше – ½ від доходу.
Чим відрізняється гарантований розмір аліментів від рекомендованого?
Гарантований розмір аліментів на одну дитину - це мінімальний розмір, який сплачує батько чи матір у випадку, коли їхні доходи низькі. А рекомендований розмір - це той, який встановлює суд у разі достатності заробітку платника аліментів.
Аліменти в Україні
Після розлучення, якщо дитина залишається проживати з мамою, батько має виплачувати аліменти на утримання дочки чи сина.
Закон передбачає два варіанти виплат - щомісячну фіксовану суму грошей або ж частину від заробітку. Про те, який варіант краще – читайте у матеріалі.
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