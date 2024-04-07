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Алименты в Украине в 2024 году: сколько платят и как рассчитываются

Украина, Воскресенье 07 апреля 2024 15:18
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Алименты в Украине в 2024 году: сколько платят и как рассчитываются Фото: сколько платят и как рассчитываются алименты в Украине в 2024 году (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Гарантированный размер алиментов в Украине в 2024 году на одного ребенка составляет не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. В то же время следует учитывать некоторые важные моменты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Уряд online.

Минимальный размер

В настоящее время минимальный гарантированный размер алиментов составляет:

  • для детей до 6 лет – 1 281,5 грн (прожиточный минимум 2 563 грн);
  • для детей от 6 до 18 лет – 1 598 грн (прожиточный минимум 3 196 грн).

Максимальный размер

Что касается максимальной суммы алиментов, то она не может превышать 10 прожиточных минимумов:

  • до 6 лет - 25 630 грн;
  • от 6 до 18 лет - 31 960 грн.

Как определяют размер алиментов?

Учитывая фактор количества детей, схема расчета составляет:

  • на одного ребенка - ¼ дохода;
  • на двоих - 1/3 от дохода;
  • на троих и более - ½ от дохода.

Чем отличается гарантированный размер алиментов от рекомендуемого?

Гарантированный размер алиментов на одного ребенка - это минимальный размер, который платит отец или мать в случае, когда их доходы низкие. А рекомендуемый размер - это тот, который устанавливает суд в случае достаточности заработка плательщика алиментов.

Алименты в Украине

После развода, если ребенок остается проживать с мамой, отец должен выплачивать алименты на содержание дочери или сына.

Закон предусматривает два варианта выплат - ежемесячную фиксированную сумму денег или же часть от заработка. О том, какой вариант лучше - читайте в материале.

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