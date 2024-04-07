Алименты в Украине в 2024 году: сколько платят и как рассчитываются

Гарантированный размер алиментов в Украине в 2024 году на одного ребенка составляет не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. В то же время следует учитывать некоторые важные моменты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Уряд online .

Гарантированный размер алиментов на одного ребенка - это минимальный размер, который платит отец или мать в случае, когда их доходы низкие. А рекомендуемый размер - это тот, который устанавливает суд в случае достаточности заработка плательщика алиментов.

Что касается максимальной суммы алиментов, то она не может превышать 10 прожиточных минимумов:

Алименты в Украине

После развода, если ребенок остается проживать с мамой, отец должен выплачивать алименты на содержание дочери или сына.

Закон предусматривает два варианта выплат - ежемесячную фиксированную сумму денег или же часть от заработка. О том, какой вариант лучше - читайте в материале.

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