Алиев выдвинул требования к Армении для прекращения войны

Военные действия прекратятся после того, как армянские войска покинут территории Азербайджана. Эта позиция основана на принципах международного права.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу "Аль-Джазира".

"Мои слова, можно сказать, являются текстом резолюции Совета Безопасности ООН. Они должны покинуть наши территории и только после этого война остановится, конфликту будет положен конец", - сказал он.

При этом он допустил, что по прошествии определенного времени народы Армения и Азербайджана смогут сосуществовать в условиях мира.

"Считаю, что правительство Армении преувеличило свое "значение" на глобальной арене, международную поддержку, которая может быть им оказана, и спровоцировав нас, напав на нас, допустило большие ошибки. А сейчас они испытывают горечь серьезного поражения", - добавил он.

Напомним, конфликт между Азербайджаном и Арменией обострился с 27 сентября 2020 года. Обе стороны заявляют о достигнутых успехах и значительных потерях противника.

В Минобороны Армении заявили, что в ходе конфликта в Нагорном Карабахе наступление армии Азербайджана 3 октября было остановлено.