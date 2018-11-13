Алиев рассказал о желании в будущем возглавить "Динамо"

Фото: Александр Алиев (fcdynamo.kiev.ua)

Экс-хавбек не исключает такой возможности

Бывший футболист киевского "Динамо" Александр Алиев рассказал о своём желании в будущем стать главным тренером украинского клуба. Об этом он рассказал в интервью FootBoom.

"Понимаю, что на данный момент это нереально и невозможно. Нужно на вещи смотреть реальными глазами. Когда у меня будет лицензия и необходимый тренерский опыт, тогда со временем можно говорить о киевском "Динамо".

Для того чтобы возглавить "бело-синих", нужно перед этим поработать в других командах и показать какие-то результаты. Просто так в "Динамо" не берут: ни игроков, ни тренеров. Перед этим клубом всегда стоят большие задачи. Меня это радует. Всегда хочу быть лучшим и выжимать максимум. Так у меня было в бытность игроком, аналогичного направления буду придерживаться в тренерской работе", - сказал Алиев.

Напомним, экс-защитник "Шахтера" Вячеслав Шевчук стал новым главным тренером "Олимпика". Помогать ему будет бывший игрок "Динамо" Руслан Ротань.