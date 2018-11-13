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Алієв розповів про бажання в майбутньому очолити "Динамо"

Новини » Спорт    13.11.2018 - 11:42
Алієв розповів про бажання в майбутньому очолити "Динамо"
Фото: Олександр Алієв (fcdynamo.kiev.ua)

Екс-хавбек не виключає такої можливості

Колишній футболіст київського "Динамо" Олександр Алієв розповів про своє бажання в майбутньому стати головним тренером українського клубу. Про це він розповів в інтерв'ю FootBoom.

"Розумію, що на даний момент це нереально і неможливо. Потрібно на речі дивитися реальними очима. Коли у мене буде ліцензія і необхідний тренерський досвід, тоді з часом можна говорити про київське "Динамо".

Для того щоб очолити "біло-синіх", потрібно перед цим попрацювати в інших командах і показати якісь результати. Просто так в "Динамо" не беруть: ні гравців, ні тренерів. Перед цим клубом завжди стоять великі завдання. Мене це радує. Завжди хочу бути кращим і вичавлювати максимум. Так у мене було за часів кар'єри гравця, аналогічного напрямку буду дотримуватися в тренерській роботі", - сказав Алієв.

Нагадаємо, екс-захисник "Шахтаря" В'ячеслав Шевчук став новим головним тренером "Олімпіка". Допомагати йому буде колишній гравець "Динамо" Руслан Ротань.

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