UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Алієв пояснив важливість транзиту газу з Азербайджану через Україну

Фото: президент Азербайджану Ільхам Алієв (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Переговори щодо транзиту газу в Європу з Азербайджану через Україну тривають упродовж останніх кількох місяців, переговорні групи докладають великих зусиль щоб досягти результату.

Про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-службу.

"Можу сказати, що Росія, Україна та європейські інститути звернулися до нас у зв’язку з продовженням транзиту газу територією України. Кілька місяців ми докладаємо великих зусиль для того, щоб дійти до спільного знаменника", - повідомляє прес-служба президента Азербайджану з посиланням на слова Алієва на ювілейному 50-тому TEHA Forum в італійському Чорноббіо.

Він також підкреслив, що якщо транзит газу зупиниться, а це припаде на грудень, кілька країн Євросоюзу зіткнуться з серйозними труднощами з фізичною доступністю природного газу.

"Ми просто хочемо підтримати ці країни й Україну, тому що якщо транзит газу зупиниться, то газорозподільна система України буде повністю паралізована", - додав він.

За його словами, Азербайджан перебуває в контакті з усіма країнами, і є певний оптимізм і ґрунт для серйозного просування у перемовинах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ільхам АлієвАзербайджанТранзит газу