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Алиев объяснил важность транзита газа из Азербайджана через Украину

Фото: президент Азербайджана Ильхам Алиев (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Переговоры по транзиту газа в Европу из Азербайджана через Украину продолжаются последние несколько месяцев, переговорные группы прилагают большие усилия для достижения результата.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-службу.

"Могу сказать, что Россия, Украина и европейские институты обратились к нам в связи с продолжением транзита газа по территории Украины. Несколько месяцев мы прилагаем большие усилия для того, чтобы прийти к общему знаменателю", - сообщает пресс-служба президента Азербайджана со ссылкой на слова Алиева на юбилейном 50-м TEHA Forum в итальянском Черноббио.

Он также подчеркнул, что если транзит газа остановится, а это придется на декабрь, несколько стран Евросоюза столкнутся с серьезными трудностями с физической доступностью природного газа.

"Мы просто хотим поддержать эти страны и Украину, потому что если транзит газа остановится, то газораспределительная система Украины будет полностью парализована", – добавил он.

По его словам, Азербайджан находится в контакте со всеми странами, и есть определенный оптимизм и почва для серьезного продвижения в переговорах.

"Сейчас фактически через посредство Азербайджана обе страны ведут переговоры о продолжении транзита российского газа и поставках азербайджанского газа через Россию и Украину в Европу", - отметил Алиев.

Он также добавил, что Азербайджан поддерживает разносторонние связи с Украиной и Россией и считает отношения с этими странами "очень хорошими".

"Мы решительно поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины и всех стран. Но в то же время мы не были и не будем частью антироссийской санкционной кампании. Думаю, мы можем играть определенную роль с учетом прагматичности этих отношений", - подчеркнул он.

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Ильхам АлиевАзербайджанТранзит газа