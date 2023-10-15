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Алієв підняв прапор Азербайджану у головному місті Нагірного Карабаху

Ханкенді, Неділя 15 жовтня 2023 16:54
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Алієв підняв прапор Азербайджану у головному місті Нагірного Карабаху Фото: президент Азербайджану Ільхам Алієв (president.az)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Азербайджану Ільхам Алієв сьогодні, 15 жовтня, встановив державний прапор у Ханкенді - головному місті Нагірного Карабаху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на адміністрацію Алієва.

Сьогодні у день 20-річчя з дня першої перемоги Алієва на виборах та перебування при владі лідер Азербайджану побував у Нагірному Карабасі.

Окрім столиці, Алієв підняв прапори Азербайджану на території Сарсангського водосховища, у містах Агдере та Ходжали і в селищі Аскеран.

Фото: Алієв підняв прапори Азербайджану у Нагірному Карабасі (president.az)

Що цьому передувало

Нагадаємо, кілька тижнів тому Азербайджан провів "антитерористичні заходи" на території Нагірного Карабаху, внаслідок яких невизнана "республіка" капітулювала.

Вірменія відмовилася перекидати свою армію на територію регіону. Глава вірменського уряду визнав площу Азербайджану в 86,6 тисяч кв. км, що включає Нагірний Карабах.

З 1 січня 2024 року невизнана Нагірно-Карабаська Республіка зі столицею у Ханкенді (Степанакерті) офіційно припиняє своє існування. Азербайджан повернув собі контроль над регіоном через 32 роки після проголошення "незалежності" Карабаху.

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Ільхам Алієв Азербайджан Нагорный Карабах
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