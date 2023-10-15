ua en ru
Вс, 15 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Алиев поднял флаг Азербайджана в главном городе Нагорного Карабаха

Ханкенди, Воскресенье 15 октября 2023 16:54
UA EN RU
Алиев поднял флаг Азербайджана в главном городе Нагорного Карабаха Фото: президент Азербайджана Ильхам Алиев (president.az)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня, 15 октября, установил государственный флаг в Ханкенди - главном городе Нагорного Карабаха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на администрацию Алиева.

Сегодня в день 20-летия со дня первой победы Алиева на выборах и пребывания у власти лидер Азербайджана побывал в Нагорном Карабахе.

Кроме столицы, Алиев поднял флаги Азербайджана на территории Сарсангского водохранилища, в городах Агдере и Ходжалы и в поселке Аскеран.

Фото: Алиев поднял флаги Азербайджана в Нагорном Карабахе (president.az)

Что этому предшествовало

Напомним, несколько недель назад Азербайджан провел "антитеррористические мероприятия" на территории Нагорного Карабаха, в результате которых непризнанная "республика" капитулировала.

Армения отказалась перекидывать свою армию на территорию региона. Глава армянского правительства признал площадь Азербайджана в 86,6 тысячи кв. км, включающий Нагорный Карабах.

С 1 января 2024 года непризнанная Нагорно-Карабахская Республика со столицей в Ханкенди (Степанакерте) официально прекращает свое существование. Азербайджан вернул себе контроль над регионом через 32 года после провозглашения "независимости" Карабаха.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ильхам Алиев Азербайджан Нагорный Карабах
NEWS
СБУ успешно атаковала подстанцию в Белгородской области, - источники
СБУ успешно атаковала подстанцию в Белгородской области, - источники
DAILY
Что происходит в Израиле и как на войну могут повлиять страны Ближнего Востока
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Что происходит в Израиле и как на войну могут повлиять страны Ближнего Востока