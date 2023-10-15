Алиев поднял флаг Азербайджана в главном городе Нагорного Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня, 15 октября, установил государственный флаг в Ханкенди - главном городе Нагорного Карабаха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на администрацию Алиева.

Сегодня в день 20-летия со дня первой победы Алиева на выборах и пребывания у власти лидер Азербайджана побывал в Нагорном Карабахе.

Кроме столицы, Алиев поднял флаги Азербайджана на территории Сарсангского водохранилища, в городах Агдере и Ходжалы и в поселке Аскеран.

Фото: Алиев поднял флаги Азербайджана в Нагорном Карабахе (president.az)

Что этому предшествовало

Напомним, несколько недель назад Азербайджан провел "антитеррористические мероприятия" на территории Нагорного Карабаха, в результате которых непризнанная "республика" капитулировала.

Армения отказалась перекидывать свою армию на территорию региона. Глава армянского правительства признал площадь Азербайджана в 86,6 тысячи кв. км, включающий Нагорный Карабах.

С 1 января 2024 года непризнанная Нагорно-Карабахская Республика со столицей в Ханкенди (Степанакерте) официально прекращает свое существование. Азербайджан вернул себе контроль над регионом через 32 года после провозглашения "независимости" Карабаха.