Алієв оголосив позачергові вибори президента Азербайджану

Як повідомляється, розпорядження про проведення позачергових виборів в Азербайджані у лютому Алієв підписав у четвер, 7 грудня.

Центральній виборчій комісії доручено забезпечити проведення виборів. Відповідно до законодавства, президент Азербайджану обирається терміном на 7 років.

Варто зазначити, що вибори в країні мали відбутися лише у 2025 році.

Вибори в Азербайджані

Востаннє вибори президента Азербайджану проводилися 11 квітня 2018 року. Вони також були позачерговими.

Того року вперше в Азербайджані було проведено електронний екзит-пол. Перемогу на виборах вчетверте поспіль здобув чинний президент країни Ільхам Алієв із 86,53% голосів.