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Алієв оголосив позачергові вибори президента Азербайджану

Фото: президент Азербайджану Ільхам Алієв (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент Азербайджану Ільхам Алієв призначив позачергові президентські вибори на 7 лютого 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу президента Азербайджану.

Як повідомляється, розпорядження про проведення позачергових виборів в Азербайджані у лютому Алієв підписав у четвер, 7 грудня.

Центральній виборчій комісії доручено забезпечити проведення виборів. Відповідно до законодавства, президент Азербайджану обирається терміном на 7 років.

Варто зазначити, що вибори в країні мали відбутися лише у 2025 році.

Вибори в Азербайджані

Востаннє вибори президента Азербайджану проводилися 11 квітня 2018 року. Вони також були позачерговими.

Того року вперше в Азербайджані було проведено електронний екзит-пол. Перемогу на виборах  вчетверте поспіль здобув чинний президент країни Ільхам Алієв із 86,53% голосів.

 

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Ільхам АлієвАзербайджан