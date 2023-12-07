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Алиев объявил внеочередные выборы президента Азербайджана

Фото: президент Азербайджана Ильхам Алиев (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил внеочередные президентские выборы на 7 февраля 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана.

Распоряжение о проведении внеочередных выборов в Азербайджане в феврале Алиев подписал в четверг, 7 декабря.

Центральной избирательной комиссии поручено обеспечить проведение выборов. Согласно законодательству президент Азербайджана избирается сроком на 7 лет.

Следует отметить, что выборы в стране должны были состояться только в 2025 году.

Выборы в Азербайджане

В последний раз выборы президента Азербайджана проводились 11 апреля 2018 года. Они тоже были внеочередными.

В том году впервые в Азербайджане был проведен электронный экзит-пол. Победу на выборах в четвертый раз подряд одержал действующий президент страны Ильхам Алиев с 86,53% голосов.

 

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Ильхам АлиевАзербайджан