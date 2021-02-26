Алиев не исключил подписание мирного договора с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не исключил возможность подписания мирного договора с Арменией. Это может произойти, если Армения выступит за укрепление контактов с Азербайджаном.
Об этом Алиев заявил во время пресс-конференции 26 февраля.
По его словам, все будет зависеть от "правильной оценки современной реальности" руководством Армении.
"Если с армянской стороны будет такой же подход, то мы будем выстраивать отношения в плане дальнейшего укрепления контактов, и, конечно же, если всё пойдет именно так, как мы думаем, мы не исключаем на каком-то этапе и подписание мирного договора", - сказал Алиев.
Также он рекомендовал армянской стороне не "темнить и пытаться обмануть".
Напомним, осенью 2020 года произошло обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. В ходе боевых действий азербайджанская армия вернула под свой контроль большинство оккупированных территорий, поэтому Армения была вынуждена согласиться на перемирие. Соглашение было подписано в Москве между лидерами России, Азербайджана и Армении.
Также РБК-Украина писало, что в Армении заявили, что конфликт с Азербайджаном в Нагорном Карабахе вошел в новую фазу.