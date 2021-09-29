Alibaba запретит на своих площадках продажу оборудования для майнинга криптовалют

Китайский гигант онлайн-ретейла Alibaba запретит с 8 октября продажу оборудования для майнинга криптовалют и соответствующего программного обеспечения. Кроме того, компания откажется от реализации обучающих материалов по этой теме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление китайской компании .

"Это объявление вступит в силу 8 октября 2021 года", - говорится в заявлении компании.

Отмечается, что под запрет попадет все оборудование и программное обеспечение, связанные с добычей таких криптовалют, как Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BeaoCoin, QuarkCoin и других. С продажи также будут сняты учебники и стратегии по майнингу.

На платформах компании будут закрыты две категории разделов: