Alibaba Group планує доставляти посилки за допомогою ракет: подробиці

Компанія Space Epoch останні кілька років займається створенням багаторазових ракет, здатних виводити корисний вантаж на навколоземну орбіту. Ракети компанії будуть 64 м у довжину та зможуть доставляти до 6,5 т корисного вантажу на сонячно-синхронну орбіту заввишки 1100 км. Компанія розраховує, що використовувати одну ракету можна буде до 20 разів. Наразі проходять тести та випробування окремих елементів ракети.

За задумом Taobao, онлайн-майданчик зможе використовувати ці ракети для експрес-доставки товарів у всьому світі. Передбачається, що на одній ракеті доставлятимуть тонни вантажів у спеціальних контейнерах.

При цьому представники Taobao зазначають, що незважаючи на плани розпочати тестові запуски у найближчі роки, запровадити такий спосіб доставки в короткостроковій перспективі навряд чи вдасться.