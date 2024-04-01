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Alibaba Group планує доставляти посилки за допомогою ракет: подробиці

Фото: Alibaba має намір доставляти посилки за допомогою ракет (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Інтернет-магазин Taobao, який входить до Alibaba Group, має намір у майбутньому відправляти посилки своїм клієнтам по всьому світу за допомогою багаторазових ракет стартапу Space Epoch.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Компанія Space Epoch останні кілька років займається створенням багаторазових ракет, здатних виводити корисний вантаж на навколоземну орбіту. Ракети компанії будуть 64 м у довжину та зможуть доставляти до 6,5 т корисного вантажу на сонячно-синхронну орбіту заввишки 1100 км. Компанія розраховує, що використовувати одну ракету можна буде до 20 разів. Наразі проходять тести та випробування окремих елементів ракети.

За задумом Taobao, онлайн-майданчик зможе використовувати ці ракети для експрес-доставки товарів у всьому світі. Передбачається, що на одній ракеті доставлятимуть тонни вантажів у спеціальних контейнерах.

При цьому представники Taobao зазначають, що незважаючи на плани розпочати тестові запуски у найближчі роки, запровадити такий спосіб доставки в короткостроковій перспективі навряд чи вдасться.

 

У листопаді видання Financial Times повідомляло, що засновник Alibaba Джек Ма живе в Токіо вже майже шість місяців після того, як зник з поля зору громадськості після тиску влади Китаю на технологічний сектор.

Раніше він виступив із критичними міркуваннями на адресу фінансової системи Китаю. Таку заяву він зробив за кілька тижнів до запланованого первинного розміщення акцій (IPO) Ant Group – дочірньої компанії Alibaba. На фондовому ринку лістинг був визнаний найбільшим у світі IPO – його вартість становила близько 35 млрд доларів. Проте регулятори КНР зупинили лістинг, пославшись на "серйозні проблеми".

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