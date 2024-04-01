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Alibaba Group планирует доставлять посылки с помощью ракет: подробности

Фото: Alibaba намерена доставлять посылки с помощью ракет (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Интернет-магазин Taobao, который входит в Alibaba Group, намерен в будущем отправлять посылки своим клиентам по всему миру с помощью многоразовых ракет стартапа Space Epoch.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Компания Space Epoch последние несколько лет занимается созданием многоразовых ракет, способных выводить полезный груз на околоземную орбиту. Ракеты компании будут 64 м в длину и смогут доставлять до 6,5 т полезного груза на солнечно-синхронную орбиту высотой 1100 км. Компания рассчитывает, что использовать одну ракету можно будет до 20 раз. Сейчас проходят тесты и испытания отдельных элементов ракеты.

По замыслу Taobao, онлайн-площадка сможет использовать эти ракеты для экспресс-доставки товаров по всему миру. Предполагается, что на одной ракете будут доставлять тонны грузов в специальных контейнерах.

При этом представители Taobao отмечают, что, несмотря на планы начать тестовые запуски в ближайшие годы, ввести такой способ доставки в краткосрочной перспективе вряд ли удастся.

 

В ноябре издание Financial Times сообщало, что основатель Alibaba Джек Ма живет в Токио уже почти шесть месяцев после того, как исчез из поля зрения общественности после давления властей Китая на технологический сектор.

Ранее он выступил с критическими рассуждениями в адрес финансовой системы Китая. Такое заявление он сделал за несколько недель до запланированного первичного размещения акций (IPO) Ant Group – дочерней компании Alibaba. На фондовом рынке листинг был признан крупнейшим в мире IPO – его стоимость составила около 35 млрд долларов. Однако регуляторы КНР остановили листинг, сославшись на "серьезные проблемы".

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