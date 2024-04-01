Alibaba Group планирует доставлять посылки с помощью ракет: подробности

Компания Space Epoch последние несколько лет занимается созданием многоразовых ракет, способных выводить полезный груз на околоземную орбиту. Ракеты компании будут 64 м в длину и смогут доставлять до 6,5 т полезного груза на солнечно-синхронную орбиту высотой 1100 км. Компания рассчитывает, что использовать одну ракету можно будет до 20 раз. Сейчас проходят тесты и испытания отдельных элементов ракеты.

По замыслу Taobao, онлайн-площадка сможет использовать эти ракеты для экспресс-доставки товаров по всему миру. Предполагается, что на одной ракете будут доставлять тонны грузов в специальных контейнерах.

При этом представители Taobao отмечают, что, несмотря на планы начать тестовые запуски в ближайшие годы, ввести такой способ доставки в краткосрочной перспективе вряд ли удастся.