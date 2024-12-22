Алгоритми зимового ранку: як прогріти коробку передач авто

Скажемо відразу, що миттєвої катастрофи, якщо не прогріти коробку вранці, не станеться. Але у багатьох випадках це наближатиме ремонт трансмісії, причому у прискореному темпі. Чому так? Вся проблема у холодній оливі, яка неадекватно працює за мінусової температури.

Ускладнює ситуацію той факт, що часто прогрітий двигун не означає, що у вас прогріта і коробка передач: теплообмін між цими агрегатами обмежений і про температуру трансмісії треба дбати окремо.

Механічна (ручна) трансмісія

Звичайну механічну коробку якось окремо прогрівати не треба. Її секрет у тому, що при працюючому двигуні у ній завжди обертається як мінімум один вал і кілька шестерень, які добре перемішують холодну оливу, розігріваючи її. Тобто навіть кількох хвилин роботи мотора на холостому ходу достатньо, щоб мастило коробки набуло "бойового стану".

Роботизовані трансмісії

Коробки-роботи теж спеціального прогріву не потребують. Фактично це та сама класична "механіка", начиння якої обертається завжди, коли заведено двигун і не натиснута педаль зчеплення. Не треба окремо прогрівати і складні преселективні "роботи" типу DSG (т. зв. з двома зчепленнями), оскільки їхня гідравліка розігрівається після пуску двигуна за рахунок прокачування окремим насосом.

АКП з гідротрансформатором

Автомат класичної конструкції в мороз прогрівати треба. Його олива не тільки змащує пари тертя, а й працює як робоче тіло в складній системі гідроприводів автомата. Проте коли мастило холодне, ця гідравліка не може працювати як слід: пакети фрикціонів не стискаються до кінця, через що починають частково пробуксовувати. В результаті, навіть якщо передачі перемикаються нормально, власник отримує передчасне зношення агрегату.

Прогріти класичну АКП в мороз нескладно. Треба постояти близько хвилини з селектором у положенні D або R при натиснутій педалі гальм. Робоча рідина коробки у такому випадку буде активно працювати, перемішуючись у гідротрансформаторі. Завдяки цьому воно швидко розігріється, а крім того, навантажуючи двигун, прискорить і його прогрівання.

Безступінчастий варіатор CVT

Трансмісії з варіатором дуже важливо прогрівати в морозну погоду, адже холодна олива CVT не виконує своїх завдань, що впливає на ресурс найдорожчих компонентів цього агрегату. Власне, мастило варіатора теж є одним з ключових компонентів CVT, на його властивостях побудовано принцип роботи цього агрегата. При тому ця олива має вузький діапазон робочої температури: 60 С – 90 С. А значить, для збереження металевого паса і конічних шківів варіатор обов’язково прогрівати перед навантаженнями.

При тому під час роботи на місці варіатор прогрівається дуже повільно, його треба прогрівати у русі, на перших кількох кілометрах уникаючи прикорень і ривків. На практиці CVT повністю прогрівається через 15 – 20 хвилин після повного прогріву двигуна – і тільки після цього можна починати активну їзду.

Коротко

Якщо з потребою прогріву двигуна позиція інженерів дотепер неоднозначна (ми не говоримо тут про офіційну думку автовиробників, які одностайно "за"), то з прогрівом інших складних агрегатів – гідромеханічної трансмісії та варіатора – картина більш чітка: їх треба гріти. І важливо зробити це правильно.