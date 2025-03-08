Алгоритми для рішення щодо руху громадського транспорту під час тривог готові, - КМВА

"Щодо руху громадського транспорту, то всі алгоритми готові для прийняття рішення. І сподіваюсь, що рада оборони підтримає дану ініціативу. Щодо південного мосту, то дане рішення буде також прийнято позитивно", - заявив Ткаченко.

Також він поінформував, що є ще одне питання, яке стосується заборони евакуації приватного транспорту під час тривоги. За словами начальника КМВА, це також питання справедливості і він дасть окреме доручення задля того, щоб цього не відбулося.

Крім того, начальник КМВА очікує два звіти, які досі не отримав. Зокрема:

по перепустках під час комендантської години;

по знесенню кіосків біля метро, же в одних місцях їх прибирали, а в інших - ні. Ткаченко наголосив, що має бути чіткий план дій та аргументація.

Також він висловився щодо блокування рішення по відрядженням за кордон чиновників та представників місцевого самоврядування.

"Щодо відряджень – багато хто чинить опір, вигадуючи формальні причини, але публічно заявляю: я буду вносити це питання з голосу", - наголосив Ткаченко.