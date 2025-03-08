Алгоритми для рішення щодо руху громадського транспорту під час тривог готові, - КМВА

Наступного тижня на Раді оборони буде ухвалено два ключових рішення щодо Києва. Зокрема, це рух громадського транспорту під час повітряних тривог та порядок роботи мостів.

Про це заявив начальник КМВА Тимур Ткаченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"Щодо руху громадського транспорту, то всі алгоритми готові для прийняття рішення. І сподіваюсь, що рада оборони підтримає дану ініціативу. Щодо південного мосту, то дане рішення буде також прийнято позитивно", - заявив Ткаченко.

Також він поінформував, що є ще одне питання, яке стосується заборони евакуації приватного транспорту під час тривоги. За словами начальника КМВА, це також питання справедливості і він дасть окреме доручення задля того, щоб цього не відбулося.

Крім того, начальник КМВА очікує два звіти, які досі не отримав. Зокрема:

по перепустках під час комендантської години;

по знесенню кіосків біля метро, же в одних місцях їх прибирали, а в інших - ні. Ткаченко наголосив, що має бути чіткий план дій та аргументація.

Також він висловився щодо блокування рішення по відрядженням за кордон чиновників та представників місцевого самоврядування.

"Щодо відряджень – багато хто чинить опір, вигадуючи формальні причини, але публічно заявляю: я буду вносити це питання з голосу", - наголосив Ткаченко.