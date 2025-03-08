Алгоритмы для решения по движению общественного транспорта во время тревог готовы, - КГВА

На следующей неделе на Совете обороны будет принято два ключевых решения по Киеву. В частности, это движение общественного транспорта во время воздушных тревог и порядок работы мостов.

Об этом заявил начальник КГВА Тимур Ткаченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"Относительно движения общественного транспорта, то все алгоритмы готовы для принятия решения. И надеюсь, что совет обороны поддержит данную инициативу. По южному мосту, то данное решение будет также принято положительно", - заявил Ткаченко.

Также он проинформировал, что есть еще один вопрос, который касается запрета эвакуации частного транспорта во время тревоги. По словам начальника КГВА, это также вопрос справедливости и он даст отдельное поручение для того, чтобы этого не произошло.

Кроме того, начальник КГВА ожидает два отчета, которые до сих пор не получил. В частности:

по пропускам во время комендантского часа;

по сносу киосков возле метро, ведь в одних местах их убирали, а в других - нет. Ткаченко отметил, что должен быть четкий план действий и аргументация.

Также он высказался относительно блокирования решения по командировкам за границу чиновников и представителей местного самоуправления.

"Относительно командировок - многие сопротивляются, придумывая формальные причины, но публично заявляю: я буду вносить этот вопрос с голоса", - подчеркнул Ткаченко.